Carlino – Ulivieri: “Un altro anno in rossoblù farà crescere Thiago”

Salirà a Valles per un giorno il presidente Assoallenatori Renzo Ulivieri per seguire da vicino il lavoro di Thiago Motta che resterà al Bologna almeno per un'altra stagione. L'ex tecnico rossoblù è stato intervistato dal Resto del Carlino sulla situazione in casa Bologna:

"Il mio giudizio non può che essere altamente positivo. Il Bologna quest’anno ha fatto vedere un bel calcio e ha ottenuto risultati importanti - le sue parole - Thiago è rimasto e sono contento per due motivi: per i tifosi del Bologna, che si potranno godere per un altro anno un bravissimo allenatore, e per Thiago, a cui farà bene misurarsi per un’altra stagione in un contesto che lo aiuterà a superare le difficoltà attingendo all’idea del collettivo. Cosa che fin qui gli è riuscita benissimo"