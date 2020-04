Ulivieri: “Noi siamo pronti a ripartire in qualsiasi momento”

La nostra posizione è chiara: noi siamo pronti a ripartire quando vogliono. Se domani il Governo e le istituzioni sanitarie ci dicessero di aver bisogno di noi, anche solo per una questione psicologica, noi rimetteremmo subito in piedi il movimento. La sicurezza viene prima di tutto, ma questo è il nostro lavoro e noi ci siamo. Quando ricominciare? Ho letto che dopo Pasqua alcune categorie di lavoratori potrebbero tornare sui posti di lavoro. Se riaprono le fabbriche, allora non capisco perché non possano ripartire anche i calciatori. Siamo una categoria privilegiata, e ritengo che abbiamo l’obbligo di mandare un messaggio di disponibilità a fare lo stesso. Chiaramente sempre mantenendo misure di sicurezza. In ogni caso, io non ho dubbi: il campionato ricomincerà e verrà portato a termine, a costo di giocare un giorno sì e uno no”.

