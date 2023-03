Carlino – Ulivieri: “Arnautovic? Sto con Motta”

"Cecconi mi faceva le battute, Marazzina una volta si sdraiò in panchina, Roberto Baggio invece prese e andò via. Ogni escluso ha il suo modo di reagire: ma non conosco un solo allenatore al mondo che quando fa la formazione decide di tagliarsi i c... da solo", inizia così l'intervista al Resto del Carlino di Renzo Ulivieri sulla questione Arnautovic, escluso da Thiago Motta anche sabato contro la Lazio e uscito dal campo calciando rabbiosamente una bottiglietta.