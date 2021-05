Carlino – Udinese bestia nera: Sinisa cerca ancora il primo successo

Da quando siede sulla panchina rossoblù, non l'ha mai sconfitta in 5 gare

Il bilancio complessivo recita due pareggi, tre sconfitte e zero vittorie. Al suo arrivo, nel 2019, finì 2-1 alla Dacia Arena, con i bianconeri che si imposero grazie alle reti di De Paul e Pussetto, intervallate dal gol di Palacio. Una possibile rivincita ci sarebbe stata nella stagione successiva in Coppa Italia, ma l'Udinese travolse i rossoblù per 4-0, con Sinisa che assistette impotente davanti al maxischermo di Casteldebole, appena uscito dall'ospedale. Qualche mese dopo il primo pareggio: finì 1-1 al fotofinish in rimonta, ancora firmato Palacio, nell'ultima gara che ha visto il Dall'Ara pieno prima del lockdown. In questa stagione è arrivato un altro pareggio, questa volta a dinamiche invertite: fu infatti l'Udinese, a gennaio, a rimontare il Bologna allo scadere grazie a un gol di Arslan, dopo che i rossoblù giocarono in 10 per tutto il secondo tempo a causa dell'espulsione di Svanberg. Anche nella prima esperienza sotto le Due Torri dodici anni fa, Mihajlovic non ebbe fortuna, uscendo sconfitto da Udine grazie a una rete di Sanchez, e ad un'altra clamorosa sbagliata da Osvaldo. Sabato il tecnico spera di prendersi il primo successo verso una squadra che in questi anni gli ha dato non poco filo da torcere.