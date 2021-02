Carlino – Tutti si sono rinforzati, ora sarà più difficile

Serviva un centravanti e anche i dirigenti del Bologna ne erano consapevoli, ma purtroppo non si è riusciti a prenderlo.

L’ultimo giorno di mercato si è provato ad acquistare Niang, ma alla fine il calciatore non è apparso convinto e la trattativa è sfumata. I rossoblù alla fine hanno chiuso solo per Antov, difensore centrale bulgaro del 2000, di cui si parla bene e che va a rinforzare un reparto spesso in difficoltà. In assenza del bomber, Mihajlovic dovrà pensare prima a non prenderle e sperare che Barrow e compagni tornino al gol. Sarà un girone di ritorno dal coefficiente di difficoltà più elevato perché le dirette concorrenti si sono rinforzate ed escono più forti dal mercato. Il Bologna deve stare attento.

Fonte: Carlino