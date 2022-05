Carlino – Tutti pazzi per Arnautovic: 10 milioni per convincere il club

La prima questione cruciale che Giovanni Sartori si troverà tra le mani sarà la situazione di Marko Arnautovic. L’austriaco è reduce da un’ottima stagione in rossoblù dove ha segnato 15 gol (14 in campionato e 1 in Coppa Italia) mettendosi...

La prima questione cruciale che Giovanni Sartori si troverà tra le mani sarà la situazione di Marko Arnautovic. L’austriaco è reduce da un’ottima stagione in rossoblù dove ha segnato 15 gol (14 in campionato e 1 in Coppa Italia) mettendosi in vetrina per alcune big italiane come Juve, Milan e Napoli che pensano a lui come riserva. Il Bologna dalla sua parte ha il contratto, ma l’ultima parola sarà quella del giocatore. Un punto a favore è sicuramente la permanenza di Sinisa Mihajlovic, considerato come un “padre o fratello maggiore” dall'attaccante. I due sono legati sia dalla lingua serba sia dalla vicenda personale dell’allenatore tuttora coinvolto in una guerra contro la leucemia. È possibile che il bomber del Bologna, a 33 anni, voglia rimettersi in gioco in Serie A avendo la possibilità di giocare la Champions o l’Europa League, ma è possibile anche che non se la senta di “voltare le spalle” al suo papà-fratello Mihajlovic.