Carlino – Tutti i moduli di Mihajlovic

Bologna camaleontico: quattro moduli possibili

Sono almeno quattro i moduli possibili e utilizzabili dal tecnico serbo, che potrà variare il suo Bologna anche sulla base dell'avversario di turno. 'Il gruppo di Sinisa ha al proprio interno diversi calciatori con talento e colpi. E’ un mix di gioventù ed esperienza che ha pure un altro pregio: la duttilità', scrive Marcello Giordano. Il 4-2-3-1 è il modulo con cui Mihajlovic ha disegnato con più frequenza il Bologna negli ultimi anni, ma ci sono variazioni in atto. Il 4-3-3 e il 4-1-4-1 sono le novità su cui il tecnico ha lavorato in estate per disegnare una squadra meno spettacolare ma più solida. Ma non è finita, perché in situazione di emergenza, o quasi disperate, Mihajlovic fa affidamento al 3-4-1-2 che ha portato a sfiorare la rimonta con la Ternana, cosa invece riuscita con la Salernitana. I giocatori comunque imprescindibili con qualsiasi modulo? Per Carlino sono Arnautovic, Soriano, Medel e De Silvestri.