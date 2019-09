Trionfo per gli Impact nella Canadian Championship

Nonostante i recenti rimpianti del Bologna, Joey Saputo ha comunque un motivo per sorridere e la ragione arriva dal Canada.

Il Montreal Impact infatti ha vinto la Canadian Championship, la coppa nazionale canadese, superando in finale Toronto. L’andata era stata vinta dalla squadra di Saputo per 1-0, ma nella partita di ritorno Toronto ha concluso con lo stesso risultato a proprio favore. Ci hanno pensato i tiri dagli undici metri a decidere il vincitore, alla fine il bilancio dal dischetto dice 3-1 per gli Impact grazie alle realizzazioni di Bojan, Lovitz e Chamacho. Ha preso parte alla partita anche Lassi Lappalainen, subentrato al posto di Urruti..