Carlino – Tre colpi per convincere Sinisa

Le parole di Walter Sabatini circa il futuro del Bologna hanno aperto ufficialmente la discussione riguardo ad alcuni interrogativi, strettamente correlati tra di loro: sarà ancora Sinisa Mihajlovic l’allenatore della prossima stagione? Che mercato estivo sarà dopo che il ds ha promesso una o due cessioni?

Sono domande a cui la società cercherà di dare una risposta il prima possibile, a partire dalla permanenza di Sinisa. Il tecnico ha un contratto fino al 2023, ma il suo futuro dipende dai piani e dalle ambizioni del club. Perciò, il Bologna sta cercando di tutelarsi regalandogli tre colpi importanti sul mercato per fare il tanto cercato salto di qualità. Dall’altra parte, anche le cessioni saranno un fattore importante per convincere il tecnico a rimanere: Mihajlovic non vuole cedere tutti i suoi gioielli, per non smantellare la squadra e ripartire da buone fondamenta la prossima stagione. Vendere non è per forza sbagliato, tutte le squadre lo fanno se lo scopo è rinforzarsi. Chi sarà ceduto tra Tomiyasu, Svanberg, Schouten, Orsolini o Barrow lo decideranno le offerte. I rossoblù, poi, dovranno coprirsi anche da eventuali interessamenti, Lazio in primis, per Sinisa, anche se il tecnico ha assicurato a Sabatini di non aver parlato con nessuno.

Fonte-Carlino