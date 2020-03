Carlino – Trapattoni: “Giochiamo in difesa e batteremo il virus, ne usciremo più forti”

“Sono sempre stato considerato un difensivista, e allora dico questo agli italiani: giochiamo tutti in difesa contro questo virus, e lo batteremo. Conosco i rischi di questa malattia, quindi non esco di casa. La spesa me la consegnano. Guardo fuori dalla finestra e vedo le strade vuote: mi ricorda tanto il periodo della guerra. Quando ero bambino mia madre ci urlava di scappare durante i bombardamenti, e noi correvamo a piedi nudi nei prati per allontanarci dai palazzi. Io ne ho passate tante di malattie, su tutte la guerra: non so fare paragoni, ma so che da emergenze del genere si rinasce più forti. Questa esperienza è terribile per tutti, ho parenti nel bergamasco e purtroppo ho perso anche io qualche caro. Oggi la speranza è fondamentale, e io prego Dio”.

Scheda 1 di 2