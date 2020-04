Carlino – Tra ripresa e stipendi, il Bologna attende

In un momento così difficile in cui tutto il movimento è costretto allo stop, anche il Bologna non può fare altro. Il club rossoblu – così come le altre squadre – sta combattendo una doppia battaglia: da una parte la possibile ripresa del campionato, dall’altra l’eventuale riduzione degli stipendi dei giocatori. Per entrambe le questioni, però, non si sa né quando né come. Ecco quindi che il Bologna sceglie di attendere, in silenzio, le decisioni ufficiali da parte delle istituzioni calcistiche.

Per quanto riguarda la ripresa del campionato, Gravina ha ipotizzato ottimisticamente il 20 maggio: il Bologna ci spera, ma questo vorrebbe dire iniziare gli allenamenti circa un mese prima. Al momento il decreto di Conte vieta la pratica di qualsiasi attività sportiva fino al 13 aprile: prima o poi le cose dovranno cambiare, altrimenti nessuno sarà pronto per giocare. I giocatori ci sarebbero anche (il solo Krejci è tornato in patria, in Repubblica Ceca), ma servono certezze prima di richiamarli all’ordine. Per quanto riguarda gli stipendi, invece, il Bologna seguirebbe volentieri la Juventus: un taglio del 20/30% farebbe risparmiare agli emiliani tra gli 8 e i 13 milioni di euro, ma per questo si aspetta l’eventuale accordo tra Lega e Aic.

Fonte: “Carlino”