Carlino – Torrisi: “Questo Bologna tra i migliori. Mercato? Tengo Orso e vendo Arna”

Stefano Torrisi è stato intervistato dal Resto del Carlino. L'ex rossoblù ha parlato della stagione del Bologna appena conclusa e ha fatto dei ragionamenti sulle possibili mosse di mercato in casa rossoblù:

"Quest'anno il Bologna è stata una squadra che andata a giocarsela con tutti senza paura, con un bel gioco e risultati importanti. Quello di Motta è stato uno dei migliori Bologna degli ultimi trent'anni, ma non il migliore. Parlando di numeri, Guidolin nel 2001/02 fece meglio con 52 punti in 34 giornate, mentre per continuità di rendimento il mio Bologna tra il '96 e il '98 fece un settimo e un ottavo posto conquistando l'Europa".