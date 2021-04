Carlino – Torna la strana coppia Tanjga-De Leo

Tanjga e De Leo guideranno il Bologna contro lo Spezia

La strana coppia la definisce il Carlino, con Tanjga il Burbero e De Leo il Professorino. Il primo in sala stampa lasciava fuori dalla porta la diplomazia 'La rosa dell’Udinese è più completa della nostr' disse in vista di un match di Coppa Italia. Il secondo parla da libro stampato, con visioni tattiche e asprezza levigata. La strana coppia è stata determinante nel sostituire Mihajlovic durante i mesi di malattia e ora tornerà a guidare la squadra domenica contro lo Spezia. Entrambi sono emanazioni dirette di Mihajlovic: De Leo è l’anima tattica Tanjga quella temperamentale. L’ultima volta che i hanno agito in coppia è accaduto lo scorso 12 luglio al Tardini, quando il Bologna si fece rimontare due gol in pieno recupero.