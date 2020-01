Carlino – Torino-Bologna, c’è anche Saputo

Bella notizia per il Bologna, che ne ha senz’altro bisogno in questo momento abbastanza sfortunato a causa dei numerosi infortuni. Oggi pomeriggio infatti allo stadio ci sarà un uomo in più, un uomo decisamente diverso da tutti gli altri: si tratta di Joey Saputo, presidente rossoblu. L’imprenditore canadese è in Italia in questi giorni delicati: dal mercato al restyling del Dall’Ara, fino al suo Bologna. La società ha bisogno che il suo numero 1 sia qui in questo momento.

L’ultima volta era il 15 dicembre, e portò molto bene: il Bologna batté infatti in casa l’Atalanta, sotto gli occhi sorpresi anche di Thierry Henry. Tutti sperano che oggi le cose vadano allo stesso modo. Dopo aver assistito alla rifinitura di ieri, infatti, Saputo sarà oggi pomeriggio allo Stadio Grande Torino per assistere al match contro i granata.

