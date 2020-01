Carlino – Torino-Bologna, c’è anche il primo acquisto rossoblu

Bologna lo attende da mesi, e forse finalmente ci siamo. Domenica scorsa al Dall’Ara contro la Fiorentina non era disponibile per problemi burocratici, ma ora la questione si sta risolvendo. Salvo imprevisti, domenica pomeriggio a Torino contro i granata ci sarà anche Nicolas Dominguez, il nuovo centrocampista argentino appena arrivato dal Velez.

In giornata dovrebbero arrivare a Casteldebole i documenti necessari per il trasferimento del ragazzo. Una volta superati i problemi tecnici legati alla certificazione del pagamento da parte del Bologna, infatti, il Velez rilascerà le liberatorie e i rossoblu potranno quindi depositare il contratto di Dominguez in Lega Calcio. Mihajlovic avrà dunque un centrocampista in più tra cui poter scegliere.

Fonte: “Carlino”