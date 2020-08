Carlino – Tomiyasu è pronto a cambiare il Bologna

Una delle certezze da cui ripartirà quest’anno Sinisa Mihajlovic è Takehiro Tomiyasu. Che giochi centrale di difesa oppure terzino destro, il giapponese è stata una delle note più liete della scorsa stagione, e anche nella prossima vestirà la maglia rossoblù, salvo offerte clamorose sul fronte mercato.

Il Resto del Carlino in edicola oggi ricorda come Tomiyasu abbia raggiunto i propri compagni nel ritiro di Pinzolo solamente ieri pomeriggio insieme a Santurro, Bani, Donsah, Khailoti e Rocchi. Il motivo del ritardo? Le due settimane di isolamento fiduciario a cui deve sottostare chi rientra dal Giappone (tempo poi dimezzato visti i tre tamponi tutti negativi a cui si è sottoposto). Il giapponese si è messo quindi subito al lavoro con l’obiettivo di confermarsi una delle certezze di questa squadra: nello scorso campionato ha disputato 29 partite di campionato, tutte da titolare, che ne hanno fatto il quarto rossoblù alle spalle solo di Skorupski, Orsolini e Danilo. Migliorare si può sempre, ma già confermarsi a questi livelli sarebbe un’ottima notizia, sia per Tomiyasu che per Bologna.