Carlino: Tomiyasu e Kingsley sotto i riflettori

Nella difficile situazione di gestione tecnica nella quale si trova il Bologna, due sono i concetti chiave: meritocrazia e undici titolare (quasi) fisso. Due linee di pensiero solo apparentemente in contrasto tra loro che permettono a De Leo e Tanjga, con Mihajlovic a tirare i fili a distanza, di lavorare con la nuova rosa. Questo tradotto significa: sperimentazioni al minimo, il posto in campo però se lo può guadagnare chiunque dimostri di valerlo.

In questo ambiente si sono potuti mettere in mostra Takehiro Tomiyasu e Michael Kingsley, veri protagonisti dei due ritiri rossoblu. Il giapponese è entrato fin da subito in sintonia con il resto della squadra, mostrando lampi del proprio talento contro il Colonia, convincendo Mihajlovic a provarlo titolare contro lo Schalke e probabilmente anche nella partita di oggi con l’Augsburg. Discorso leggermente diverso per il centrocampista nigeriano. Il giocatore partiva da ultimo nelle gerarchie, pronto a trasferirsi in prestito. Il ragazzo ha però sfruttato al massimo le assenze in mediana mostrando così tutto il proprio talento nelle varie amichevole svolte dai rossoblu. Probabile che il giocatore scivolerà nuovamente indietro nelle gerarchie, visti tutti i rientri. Il suo nuovo status potrebbe però permettergli di restare a Bologna come riserva di lusso per il centrocampo.