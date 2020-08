Carlino – Tomiyasu e Barrow, giochi di ruolo

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina analizza il futuro di Takehiro Tomiyasu e di Musa Barrow. Chiaramente non da un punto di vista del mercato, visto che la permanenza di entrambi è praticamente scontata, ma sotto l’aspetto del ruolo in campo.

Partiamo da Tomiyasu. Il difensore giapponese è stata una delle note più liete dell’ultima stagione, dimostrando grande affidabilità nel ruolo di terzino destro (con l’eccezione di qualche sporadico svarione). Ma al termine di Bologna-Torino, ultima giornata di campionato, Mihajlovic era stato chiaro: “L’anno prossimo Tomiyasu farà il centrale, lo voglio provare lì”. Vedremo se anche nei fatti Sinisa proverà a puntare sul giapponese nel ruolo di centrale, che in carriera ha già coperto più volte. Discorso simile per Musa Barrow: arrivato dall’Atalanta come prima punta, con la maglia rossoblù ha veramente fatto la differenza nel ruolo di esterno offensivo sinistro. Da capire se Mihajlovic insisterà con quel ruolo con il gambiano oppure se intenderà spostarlo al centro dell’attacco. Si tratta di decisioni importanti, da cui dipende il futuro del mercato rossoblù.