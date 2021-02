Carlino – Tomi e Palacio sono stanchi: per la Lazio si decide oggi

Fin qui, Takehiro Tomiyasu non ha saltato ancora un minuto, meritando il premio di stakanovista della serie A.

Il giapponese è però fermo da un paio di giorni per un affaticamento muscolare. Come lui anche Rodrigo Palacio. Le loro condizioni sono monitorate costantemente e, se non dovessero scendere in campo oggi per l’allenamento, la loro assenza per sabato sarà pressochè certa. In caso di assenza del nipponico, Sinisa Mihajlovic dovrà reinventare una corsia mancina, che conta già l’assenza per infortunio di Dijks, e quella per squalifica di Hickey. E così ieri a sinistra è stato provato Mbaye.

Fonte-Carlino