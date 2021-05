Carlino – Tocca a Raimondo, l’ultimo baby talento

Sinisa ha già annunciato il suo debutto: il 2004 giocherà stasera o con la Juve

E' questo il biglietto da visita di Antonio Raimondo, che in poco tempo ha già colpito il tecnico serbo, nonostante la giovane età. Ma Sinisa, si sa, non guarda mai la carta d'identità di un giocatore, e presto potrebbe arrivare dunque il suo debutto, dopo aver già dato una possibilità ad Amey e Urbanski contro il Genoa. Arrivato dal Cesena tre anni fa, l'attaccante rossoblù è l'unico dei baby che ancora manca all'appuntamento con l'esordio in A. Con l'under 17 di Vigiani ha già realizzato 9 gol in 7 partite, e il suo nome si unirà a quelli di Rabbi, Vergani, Khailoti, Pagliuca, Amey e Urbanski dei giocatori lanciati da Mihajlovic nel palcoscenico della Serie A, in una vera e propria "kinder haus" di Casteldebole.