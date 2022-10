Carlino – Tifosi a Casteldebole, venti minuti di faccia a faccia

Il tifo rossoblù dunque avvisa la squadra: basta atteggiamenti come quello di Torino. Faccia a faccia ieri di circa venti minuti, anche con toni accesi, in cui i tifosi hanno chiesto un cambio di rotta. C'è malcontento in Andrea Costa e la squadra ieri ha recepito il messaggio: serve lottare con il coltello tra i denti. C'è mancanza di attaccamento alla causa, secondo il tifo, e questo aspetto non piace perché già prima della sfida con il Verona i tifosi avevano recapitato il proprio messaggio a Casteldebole: 'Noi ci siamo, vi sosterremo sempre, ma a una condizione: vogliamo 37 partite giocate con il coltello tra i denti. Non 10, non 20: 37'. La partita di Torino ha detto altro, motivo per cui gli esponenti della Andrea Costa hanno deciso di recapitare un altro messaggio: bonus terminati.