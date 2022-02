Carlino – Tifosi a Casteldebole per sostenere la squadra

Parte della Curva conferma l’appoggio alla squadra

Ieri circa 200 tifosi si sono radunati fuori dal centro tecnico Niccolò Galli per accogliere la squadra che si preparava a svolgere l’allenamento.

L’iniziativa, partita dai gruppi ‘Mai Domi’ e ‘Settore Ostile’ della Curva Bulgarelli, aveva l’obbiettivo di dare una scossa ai giocatori e di lanciare un messaggio di vicinanza in questo momento così delicato. “Nelle gioie e nelle difficoltà se tu ci sarai io ci sarò”: così recitava lo striscione esposto dai tifosi. Questa sera contro lo Spezia la squadra di Mihajlovic è chiamata a una reazione importante per i tifosi ma soprattutto per migliorare la classifica.