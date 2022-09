Carlino – Thiago Motta, tutto sul 4-3-3

Il tecnico ha optato per il cambio di modulo immediato appena si è seduto sulla panchina rossoblù, e già con l'Empoli è passato alla fatidica difesa a quattro. Pur senza diverse pedine fondamentali convocate dalle proprie Nazionali, Motta intende sfruttare la sosta per mettere a punto tutti i meccanismi che ha in mente per far giocare la squadra con il 4-3-3. Il Resto del Carlino di oggi evidenzia come nel test con la Primavera di ieri il tecnico italo-brasiliano abbia provato proprio il modulo su cui pare ormai orientato. Da segnalare la doppietta realizzata da Orsolini, apparso in grande spolvero.