Carlino – Thiago Motta ripensa alla difesa 3

C'è da salvare il Bologna, prima di fare esperimenti. Motta tempo non ne ha e secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, nella mente dell'allenatore potrebbe esserci il ritorno della difesa a tre. Di fatto, il tecnico potrebbe fare un passo indietro. 'Ha in mente un Bologna che proponga un calcio offensivo, ma questo non è il momento degli esperimenti. L’obiettivo, ora, sono i 40 punti e la salvezza', prosegue il quotidiano. In ottobre ci saranno partite importanti, quasi tutti scontri diretti a parte il Napoli: ci saranno Samp, Lecce e Monza, più il Cagliari in Coppa Italia. Partite da non fallire e che potrebbero essere affrontate di nuovo con la difesa a tre e il rientro tra i titolari di Medel, uno dei pochi capace di trasmettere la sua garra e la sua voglia di lottare. Ipotesi 3-5-2 o 3-4-1-2, con Zirkzee o Barrow al fianco di Arnautovic.