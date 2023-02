Carlino – Thiago Motta è il vero valore aggiunto di questo Bologna

Il mese più freddo dell'anno non è mai stato anche quello più rivoluzionario in casa bolognese. Almeno dal ritorno in Serie A. Solo due eccezioni, le stagioni 2018/19 e quella successiva, la 2019/20. Nella prima citata arrivarono Sansone, Soriano e Lyanco, acquisti capaci di far correre il Bologna di Sinisa Mihajlovic e scampare dallo spettro della retrocessione; quella successiva fece modo di far spendere all'ambizione, con le acquisizioni di Barrow, Dominguez e Vignato. E in questa stagione, una delle più positive nei tempi recenti, si aspettava qualcosa in più. Il Bologna è nella parte sinistra della classifica con proiezione all'Europa, complice anche la vicenda giudiziaria della Juventus. Lecito credere e cedere al sogno, ma forse l'impatto immediato di Thiago Motta potrebbe aver rasserenato troppo presto la dirifenza felsinea. Nonostante una tifoseria ambiziosa e affamata dei grandi palcoscenici.