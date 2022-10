Carlino – Thiago alla Gasp: senza paura e gerarchie

Il paragone è con il Gasperini del 2016/2017 che arrivò vicino all'esonero con l'Atalanta dopo quattro sconfitte in cinque partite, ma poi decise di far fuori i senatori per dare spazio ai giovani Caldara, Kessiè, Spinazzola, Toloi, Freuler, Cristante e Conti, quelli da cui si aprì il ciclo atlantico. E Motta non sta facendo mancare segnali forti come l'esclusione di Vignato perché non si era allenato forte, oppure la non insistenza su Arnautovic che aveva il mal di schiena. Thiago utilizza chi c'è e chi ne ha. Il mondo è cambiato rispetto al Bologna di Mihajlovic che si presentava in sala stampa con i senatori che imponevano il modulo.