Carlino – Theate e il gol a due facce: possibile titolare, ma il tifo si divide

Arthur Theate in gol, ma i tifosi si sono divisi

Il turno infrasettimanale porta spesso con sé un po' di turnover. Nel Bologna che domani affronterà il Genoa al Dall'Ara potrebbe toccare ad Arthur Theate , in rete a San Siro contro l'Inter al debutto in Serie A.

La sorpresa potrebbe essere lui, sia al centro della difesa o come terzino vista la prova da incubo di Hickey contro i nerazzurri. Ma il gol di Theate al Meazza, con tanto di esultanza, ha spaccato il tifo sui social, diviso tra chi ci ha visto la giusta gratificazione per il giovane mancino e tra chi non ha compreso il motivo di tanta gioia.