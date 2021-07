Carlino – Le tappe per la Fico Arena

Il via ai lavori entro l’estate: 6-9 mesi per dare al Bologna la nuova struttura

Ieri l'ad del Bologna Claudio Fenucci ha presentato al Comune la manifestazione di interesse per la realizzazione dell'impianto destinato a ospitare le gare casalinghe nei due anni in cui il Dall'Ara rimarrà chiuso per restyling.

Il Bologna avrà in gestione l'impianto per 10 anni e alla scadenza della concessione il temporaneo potrebbe diventare di proprietà del Comune. I costi dell'operazione saranno sostenuti dal club di Joey Saputo e sono stimati sui 15 milioni di euro, con tempi di realizzazione tra i 6 e i 9 mesi. Fenucci spera nel via libera del Comune per la fine dell'estate in modo che ad autunno 2022 possano iniziare i lavori di restyling del Dall'Ara. La Fico Arena avrà una capienza di poco superiore ai 16mila posti che sarà ridotta a 2.700 dopo la riapertura del Dall'Ara per diventare la casa della Primavera e della prima squadra femminile.