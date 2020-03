Carlino – Tardelli: “Il calcio si è fermato solo quando il Governo ha fermato il paese”

“Il paese ora ha capito che questa battaglia si vince solo lottando tutti insieme. Stare chiusi in casa è un piccolo sacrificio, ma in questo modo ognuno di noi dà il suo piccolo contributo alla catena della speranza. Il paese all’inizio non aveva capito la gravità della situazione. Spero che il virus abbia ridisegnato le priorità delle persone: l’umanità deve migliorare dal punto di vista morale, anche nel mondo del pallone. Il mio urlo? Lo rifaccio per l’Italia intera, sperando che si rialzi al più presto”.

