Carlino – Tanjga e De Leo, i leader della squadra speciale

Fondamentali, abituati a lavorare nell’ombra, con l’assenza di Mihajlovic, son dovuti salire in cattedra gli assistenti del serbo. In testa l’arduo compito di sopperire all’assenza del tecnico, impegnato nella partita più importante della propria vita. I nomi sono quelli di Tanjga e De Leo in primis, ma tutto lo staff tecnico rossoblu segue il loro lavoro, prendendosi ognuno un pezzo di responsabilità extra. Tutti hanno subito l’impatto emotivo della notizia del mister.

De Leo e Tanjga sono emersi come leader anche per essersi sobbarcati i compiti mediatici. Fondamentale è stato anche l’apporto di Riccardo Bigon, al fianco del gruppo in ogni istante, organizzando riunioni continue tra squadra e staff e con Mihajlovic. La convinzione e la speranza di tutti è che la macchina Bologna possa funzionare anche così e che passato il primo periodo e la fase più aggressiva della terapia, Mihajlovic potrà dare più costanza di presenza. Queste sono le prime contromosse adottate dal Bologna per superare l’emergenza e la mancanza fisica del proprio condottiero.