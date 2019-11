Carlino – Svanberg consapevole: “Se faccio bene ora, vado agli Europei”

“Per me è stata una settimana fantastica con la nazionale maggiore, ma ora sono concentrato solo sul Bologna. Mi piace giocare in tutte le posizioni, non è mai stato un problema di ruolo. Mi manca ancora il gol, ma non mi lascio ossessionare da questo: so che se giocherò bene e per la squadra, la rete prima o poi arriverà. Di certo, ora che Soriano è fuori per infortunio avrò più spazio. Questa è la mia grande occasione e non voglio lasciarmela sfuggire. Ibrahimovic? Non l’ho ancora sentito, anche perché in realtà nella mia vita gli ho parlato una sola volta ai tempi del Malmoe”.

