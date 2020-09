Carlino – Supryaga, c’è un nuovo ostacolo

Il futuro di Vladyslav Supryaga continua ad essere in bilico. Il Bologna al momento sembra essere favorito per l’acquisto dell’attaccante ucraino, ma il Resto del Carlino in edicola questa mattina fa notare un particolare che potrebbe definitivamente troncare la trattativa.

Tutto ruota attorno alla Champions League. Come ricorda il quotidiano, infatti, la Dinamo Kiev tratterrà il giocatore almeno fino ai preliminari di Champions, fissati per il 15 settembre con gli olandesi dell’AZ Alkmaar, e in caso di accesso ai gironi lo toglierebbe dal mercato con l’obiettivo di valorizzarlo e rivenderlo a un prezzo superiore l’estate prossima. Un pericolo in più che incombe quindi, con il Bologna che valuta se può permettersi di aspettare un’altra settimana e mezzo per regalare un nuovo attaccante a Mihajlovic.