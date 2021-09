Carlino – Sugli esterni molti dubbi

Sinisa deve risolvere il rebus sulle fasce laterali

Non ci sarà spazio per Soumaoro e neppure per Dijks. La linea difensiva è confermata con De Silvestri, Medel, Bonifazi e Hickey a protezione di Skorupski. Confermato anche il centrocampo composto da Svamberg, Dominguez e Soriano, viste le indisponibilità di Kinglsey e Schouten. In attacco Arnautovic è inamovibile. Praticamente nove undicesimi giocheranno la terza partita in otto giorni. Gli unici dubbi che deve sciogliere Sinisa riguardano gli esterni ai quali Mihajlovic chiede un miglior rendimento. Martedì contro il Genoa sono partiti titolari Barrow e Orsolini, entrambi sostituiti dopo 60 minuti. A San Siro contro l’Inter avevano iniziato dal primo minuto Sansone e Skov Olsen ma anche loro non avevano convinto il tecnico serbo. Vignato è l’unico che è sempre partito dalla panchina ma viste le assenze è l’unico ricambio in mediana, probabile quindi, che anche questa volta non figurerà tra i titolari. I favoriti per giocare dal primo minuto contro l’Empoli sembrano dunque Skov Olsen e Sansone, più accorti in fase difensiva, ma il ballottaggio è più che mai aperto.