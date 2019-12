Carlino – Subito Euroesame

Dopo le tre vittorie nelle ultime quattro partite, il Bologna di Sinisa Mihajlovic si è rilanciato nella parte sinistra della classifica e, per il Resto del Carlino, le prossime partite saranno un ‘Euroesame’.

Il quotidiano sottolinea come l’Europa League, ovvero il sesto posto, sia distante sette punti, ma anche il settimo potrebbe bastare se la Coppa Italia fosse ad appannaggio di squadre già qualificate alla Champions League, in questo caso i punti di ritardo sono solo due. Nelle prossime due partite, di fatto, il Bologna avrà due scontri diretti, il sei gennaio contro la Fiorentina in casa e la settimana successiva contro il Torino in trasferta. Due partite che, come scrive il Resto del Carlino, ‘potrebbero consentire ai rossoblù di chiudere il girone di andata in odore d’Europa’.