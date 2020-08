Stasera termina la stagione del Bologna, ma è un arrivederci a presto

Concludere al meglio la stagione è sempre importante, ma in una situazione del genere forse lo è ancora di più. Questa sera il Bologna ospiterà il Torino al Dall’Ara per l’ultima gara di campionato: poco in palio per le due squadre, se non l’onore ed il futuro. Questo match sarà infatti un arrivederci a presto un po’ per tutti. Tra 20 giorni, infatti, i giocatori del Bologna si ritroveranno già per partire alla volta del ritiro di Pinzolo.

Finita una stagione, è già tempo di prepararne un’altra. L’ultima settimana di agosto, il Bologna sarà già in campo in vista della stagione 2020/21. Ciò significa che tra un paio di settimane sarà già ora dei primi test e delle prime visite mediche. A questo seguirà poi il mercato di settembre, che sarà difficoltoso per tanti motivi e non permetterà rivoluzioni. I tempi sono molto tirati, e concludere questa Serie A senza strascichi o problemi vari sarebbe importante per ricominciare al meglio la prossima preparazione estiva.

Fonte: “Carlino”