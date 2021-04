Carlino – Stasera Saputo nuovamente al Dall’Ara

Ieri a Casteldebole, stasera al Dall'Ara

Il Bologna stasera sarà impegnato alle 20:45 contro il Torino per la trentaduesima giornata e lo farà sotto gli occhi di Saputo come avvenuto contro lo Spezia .

Un'altra full-immersion a Casteldebole ieri per Joey Saputo tra riunioni, analisi dei conti, un pranzo al ristorante del centro tecnico, una visita alla sede del marketing e un occhio da bordocampo alla rifinitura della squadra nel primo pomeriggio. Questo il resoconto del giornata di ieri di Saputo che questa sera siederà nuovamente nella tribuna del Dall’Ara per Bologna-Torino e domani rientrerà in Canada con il suo aereo privato. Per quanto riguarda il restyling del Dall'Ara non erano in agenda incontri con il Comune.