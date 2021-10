Carlino – Stagione finita per Kingsley

Frattura scomposta del perone per il centrocampista nigeriano

Brutte notizie per Sinisa Mihajlovic e per il Bologna .

Gli esami eseguiti da Michael Kingsley al termine della partita con l’Udinese hanno evidenziato la frattura scomposta del perone della gamba sinistra. La stagione del nigeriano purtroppo termina qui: molto sfortunato il centrocampista che proprio ieri era al rientro dopo un mese di stop dovuto a un problema muscolare. Kingsley era entrato al minuto 56 per rilevare l’ammonito Svamberg, ma al minuto 71 è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in seguito alla torsione innaturale della caviglia e della gamba dopo un contrasto. In attesa del rientro di Schouten, per le prossime partite Mihajlovic avrà le scelte obbligate avendo solo 2 centrocampisti a disposizione: Dominguez e Svamberg.