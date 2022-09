Carlino – Staffetta Sansone-Zirkzee al fianco di Arnautovic

L'austriaco ieri ha svolto solo palestra, ma non per un problema fisico quanto per una gestione delle sue energie dato che si è giocato giovedì. Scalpita dunque l'olandese che potrebbe giocargli al fianco, ma Sansone, al netto dei gol sbagliati tra i migliori giovedì, vuole ancora tenersi la maglia da titolare.

Zirkzee ha voglia di giocare e anche la società di vederlo in campo. Il Carlino scrive 'Dal punto di vista della condizione Joshua è a buon punto e ha solo bisogno di giocare. Sinisa non può temporeggiare a lungo prima di gettarlo nella mischia. Anche perché se ti lamenti di aver perso 10-15 gol (esagerazione) con le cessioni estive non puoi permetterti il lusso di lasciare in panchina l’attaccante del futuro'.