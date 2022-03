Carlino – Stadio, Lepore incontra Saputo

Sindaco e presidente hanno discusso del progetto stadio

Ieri mattina a Palazzo d’Accursio si sono incontrati Matteo Lepore e Joey Saputo , come testimonia il post sui social del sindaco di Bologna.

“Questa mattina ho ricevuto nel mio ufficio il presidente Joey Saputo. Domenica mattina di lavoro sul futuro dello stadio e le belle cose da fare assieme. Avanti tutta e forza Bologna” queste le parole del primo cittadino. L’argomento principale, ovviamente, è stato il restyling del Dall’Ara. Lepore ha rassicurato il Bologna sulla chiusura della Conferenza dei Servizi entro fine mese e conseguente messa al bando dei lavori, anche se occorrerà del tempo perché gli stessi non potranno iniziare fino a quando non sarà pronto lo stadio temporaneo. Nonostante le problematiche relative ai rincari delle materie prime, la buona notizia è che tutte le parti in causa hanno l’intenzione di proseguire nel progetto.