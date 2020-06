Carlino – Stadio: il Comune dice sì, ecco i 40 milioni per il restyling

Il Comune ha detto rispetterà il contributo promesso al Bologna. Da Palazzo d’Accursio in arrivo 40 milioni di euro per contribuire al progetto di Restyling dello stadio Dall’Ara. Tra oggi e venerdì l’ad rossoblu Claudio Fenucci incontrerà il sindaco Virginio Merola per registrare ufficialmente il progetto, dando così il via al percorso legislativo. L’inizio dei lavori si presume per l’estate del 2022.

Il Bologna aveva sistemato gli ultimi aspetti della questione in corso trovando prima l’accordo con il Credito Sportivo per il finanziamento, per una cifra intorno ai 50 milioni, seguito dall’accordo con Fincantieri, nominato partner dei lavori. Il tutto è poi passato nelle mani del Comune per l’atto di indirizzo; fondamentale perché chiamato a definire il contributo dell’amministrazione. Con i costi dell’operazione lievitati fino a 100-110 milioni, dopo le verifiche strutturali e antisismiche, il contributo si rivela essere fondamentale per far quadrare i conti.

I controlli antisismici hanno infatti comprovato la necessità di rivedere il progetto iniziale e la decisione di costruire uno stadio temporaneo che ospiti la squadra di Mihajlovic nei primi 15-18 mesi dei lavori. Il Dall’Ara sarà infatti inagibile in quel periodo e farsi ospitare da Ferrara, Modena o Ravenna si è rivelato quanto mai complicato. I costi sono quindi molto cresciuti rispetto agli iniziali 70 milioni previsti e nel piano economico iniziale Palazzo d’Accursio aveva previsto di partecipare all’operazione investendo 30 milioni.