Serie A – Stadi: si torna al 50 per cento

Sabato finisce l’autolimitazione di 5000 tifosi

Dopo due giornate in cui la capienza consentita era solo di 5000 persone, da sabato si torna al 50 per cento di inizio stagione. La situazione resta comunque ben diversa rispetto a quella degli altri maggiori campionati europei: in Inghilterra Francia e Spagna hanno gli stadi pieni. In Francia e in Inghilterra, nonostante abbiano una situazione pandemica peggiore della nostra, la capienza è rimasta sempre al 100% mentre in Spagna solamente nel mese di dicembre è scesa al 75%. Ancora non è chiaro quando anche in Italia si tornerà al 100 per cento: secondo le stime più ottimistiche già a fine febbraio, mentre secondo quelle più prudenti ciò avverrà in primavera, a patto che la curva epidemiologica continui nella sua discesa.