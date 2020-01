Carlino – Squalificato Tomiyasu: ora è emergenza terzini

Grande vittoria nel derby per il Bologna, che però non vuole adagiarsi. I rossoblu pensano già alla prossima sfida, quella in programma per sabato pomeriggio al Dall’Ara contro il Brescia. Come contro i ferraresi, anche settimana prossima i felsinei dovranno fare i conti con dei problemi in difesa: in particolare, stavolta, l’emergenza è sull’esterno e non al centro. Contro il Brescia sarà infatti squalificato Tomiyasu, che ieri al Mazza ha preso l’ennesimo cartellino giallo.

Senza il difensore giapponese, Mihajlovic è alla ricerca di un terzino. Il Bologna spera dunque di recuperare in tempo Denswil: l’olandese giocherebbe così a sinistra, con Mbaye che verrebbe spostato a destra. Se il numero 4 dovesse farcela dal punto di vista fisico, Paz tornerà subito in panchina: in caso contrario, potrebbe esser spostato sull’esterno proprio l’argentino. Tutto ciò sarà possibile infatti grazie al ritorno dalla squalifica di Bani, che sarà regolarmente al centro della difesa al fianco di Danilo.

Fonte: “Carlino”