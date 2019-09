Carlino – Squadra a rapporto da Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic non è contento, i giocatori al termine della partita con il Genoa hanno ritardato l’uscita dagli spogliatoi e confermato l’umore non positivo del tecnico. Il Bologna nelle ultime due partite ha raccolto solo un punto: con la Roma la sconfitta è arrivata all’ultimo secondo e in maniera beffarda, ma sono episodi e come tali capitano, diverso è il discorso della partita di Genoa; i rossoblù infatti hanno costruito diverse occasioni da gol, ma non sono mai riusciti a concretizzarle. C’è da sottolineare che sul piano del gioco il Bologna è cresciuto, ma dal punto di vista del cinismo e della cattiveria sotto porta si deve migliorare, potrebbe allora essere il turno di Santander che ha ben figurato quando è entrato in campo nelle ultime partite, per cercare di dare peso a un attacco che nelle ultime due partite ha sparato a salve. Lo riporta Il Resto del Carlino.