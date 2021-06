Repubblica – Spaccata al Macron Store di Galleria Cavour: presi tre minorenni

I tre ragazzini sono stati visti fuggire: bloccati e denunciati dalla polizia. Recuperati i capi d'abbigliamento trafugati

I fuggitivi sono stati però bloccati, anche con l’aiuto di personale dell'ufficio di gabinetto e del reparto mobile. In questura, i tre minorenni sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e riaffidati alla comunità in cui erano già domiciliati. La refurtiva è stata restituita.