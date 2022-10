Carlino – Sosa debutta senza paura, l’unica nota lieta di Thiago

'Voleva sorprendere la Juventus e Allegri : non c’è riuscito. I cronisti e i tifosi del Bologna , in compenso, sono rimasti stupiti. La pre tattica ha funzionato: purtroppo solo quella, perché una volta in campo nulla ha girato come avrebbe dovuto' scrive Marcello Giordano sul Resto del Carlino.

Il riferimento ovviamente è a Thiago Motta, che ha sorpreso tutti alla lettura delle formazioni iniziali. Tra le sorprese c'era Joaquin Sosa, lanciato dal primo minuto allo Juventus Stadium. E alla fine è risultato una delle poche note liete della partita, con un debutto interessante per quanto inserito in un contesto desolante. Sosa non è capitolato nonostante due ossi duri come Vlahovic e Milik, e non ha responsabilità dirette sui gol, mentre in fase di impostazione ha cercato di non buttare via palla come chiesto dal tecnico. Sosa è abituato a grandi esordi. Nato a Fray Bentos come Ramirez, il 7 aprile 2021 ha esordito nel Nacional Montevideo nella finale di assegnazione del titolo fornendo l'assist a Bergessio, ex Catania, per il gol vittoria.