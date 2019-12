Sorride Mihajlovic: Soriano a disposizione

Inizia bene la settimana del Bologna in preparazione all’ostica trasferta di Lecce di domenica, gara valida per la 17^ giornata di Serie A. I lavori sono difatti iniziati ieri a Casteldebole, quando Mihajlovic ha ritrovato un Roberto Soriano decisamente pimpante. Il ragazzo pare aver recuperato dal problema al ginocchio sinistro che lo ha tenuto ai box per oltre un mese, ed ecco che – salvo imprevisti – il tecnico rossoblu lo convocherà per la trasferta in Salento.

In questa stagione Soriano ha saltato 6 partite di campionato. La prima contro la Lazio al Dall’Ara per squalifica, e poi sempre per infortunio. Le ultime 5 gare senza di lui contro Sassuolo, Parma, Napoli, Milan e Atalanta non sono andate male tutto sommato in termini di risultati, ma quel che più è mancato è l’ago della bilancia. Il numero 21 è infatti il jolly del Bologna: nonostante fin qui abbia contribuito alla causa con “solo” 2 gol e 3 rigori procurati, una delle sue qualità migliori è quella di garantire equilibrio. Grazie alla sua forza fisica, al suo dinamismo e alla sua capacità di inserimento, Mihajlovic può giocare a tutti gli effetti il 4-2-3-1 che tanto ama.

Fonte: “Carlino”