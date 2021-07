Carlino – Soriano, un capitano in formato Mondiale

Il trequartista potrebbe essere il nuovo capitano rossoblù: l’obiettivo sarà anche un posto in Qatar nel gruppo di Mancini

Il più vicino a ricoprire questo incarico sembra essere Roberto Soriano, che ha esordito con la fascia al braccio nella prima uscita stagionale contro la Bagnolese. Ieri in conferenza stampa il tuttocampista rossoblù ha ammesso che Mihajlovic gli affiderà questo ruolo per tutto il ritiro, ma ancora non si è sbilanciato sul nuovo incarico. Durante l’era Saputo la fascia è passata da braccio a braccio, senza trovare un detentore fisso: da Morleo a Maietta, da Gastaldello a Mirante fino agli ultimi Palacio e Poli. Soriano potrebbe aprire un nuovo ciclo, con vista Mondiale: dopo la delusione Europei, il fantasista vuole convincere Mancini a portarlo in Qatar il prossimo anno.