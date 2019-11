Carlino – Soriano rischia altre due settimane di stop

Sembra non terminare più il calvario infortuni per il Bologna, nonostante alcuni rientri infatti l’infermeria non sembra avere l’intenzione di svuotarsi. In campo si è sentita la mancanza di Soriano, ma il centrocampista probabilmente dovrà saltare anche la sfida con il Napoli a causa dell’edema osseo al ginocchio sinistro, problema che se trascurato potrebbe danneggiare la cartilagine. La durata dello stop è ancora incerta, ma la cautela è d’obbligo.

Contro i partenopei rientreranno invece Danilo e Bani che hanno scontato la squalifica, ieri Destro ha rivisto il campo. Santander invece continua a fare terapie all’Isokinetic. Sarà comunque difficile rivedere entrambi già domenica contro il Napoli. Lo riporta il Resto del Carlino.