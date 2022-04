Carlino – Soriano, il capitano suona la carica e dà l’esempio ai compagni

Soriano prova a stringere i denti e ad essere in campo dal primo minuto lunedì contro la Samp

Il centrocampista rossoblù nell'ultima partita è stato vittima di una microfrattura al mignolo del piede destro, ma non ha intenzione di fermarsi, ha già ripreso a lavorare coi compagni per essere presente lunedì sera per la sfida contro la Sampdoria. Saranno Mihajlovic e il suo staff a valutarlo alla vigilia e decidere se potrà scendere in campo dal 1' o se dovrà subentrare dalla panchina: intanto potrebbe essere confermata la formazione di San Siro, con Medel pronto a stringere i denti nonostante i punti di sutura, con Aebischer confermato in mediana nel caso si decida di optare per un assetto un po' più difensivo rispetto al 343 visto nelle uscite precedenti.