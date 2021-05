Carlino – Soriano, gli Europei diventano un miraggio

Non è stato inserito dal ct Mancini nella lista degli azzurri vaccinati in questi giorni. Le speranze di un ripescaggio sono minime

Per Roberto Soriano (e, a margine, anche Riccardo Orsolini), non essere stato inserito da Roberto Mancini nella lista dei 28 azzurri che lunedì dovranno somministrarsi la prima dose di vaccino ha il sapore della sentenza. Speranze ridotte al lumicino dunque per il "tuttocampista" rossoblù che, con 9 gol e 7 assist, è il centrocampista più prolifico della serie A. Nonostante nasca da trequartista, Soriano ha giocato sia da mediano che da mezz'ala quest'anno, ruoli che si sposano perfettamente nel 4-3-3 del Mancio, che a lui però ha preferito giocatori come Sensi, Cristante o Pessina: una scelta che a Roberto e ai tifosi del Bologna fa storcere un po' il naso